Punto Iat, proroga per "Gli stronati"

Il Punto Iat (Informazione e accoglienza turistica), in piazza della Libertà a Tolentino, fino al 30 settembre sarà gestito da "Gli stronati". Il Comune ha prorogato il rapporto di collaborazione con l’associazione per la gestione dei musei e della sala di lettura fino alla stessa data, aggiungendo ora anche i servizi di accoglienza e informazione turistica, dopo la fine della convenzione con Zagreus, il cui contratto era stato protratto fino al 31 maggio.

Per Gli stronati, associazione culturale, musicale e artistica di Macerata, è previsto un contributo di 24mila euro per la gestione dei musei, della sala di lettura e dello Iat dal primo giugno al 30 settembre, "somma calcolata in ragione degli attuali importi annuali, calibrati su quattro mesi, con una leggera decurtazione sul contributo per lo Iat non essendo più previsto a carico del gestore l’impegno a organizzare almeno un festival culturale" spiega l’ente.

La gestione è effettuata tramite il personale dei musei, che è stato ampliato. È stato fatto l’affidamento a Gli stronati per garantire continuità nel servizio in questa fase di transizione, che condurrà alla definizione del nuovo gestore. Nel frattempo infatti dovrebbe uscire il bando per la gestione unica di musei, castello della Rancia, Punto informativo e sala lettura.

"Considerando i tempi di pubblicazione del bando, il fitto calendario degli eventi estivi, Biennale dell’Umorismo e riapertura del castello della Rancia, il nuovo gestore sarà operativo dopo l’estate" aveva preannunciato l’assessore al turismo Diego Aloisi.