"Punto nascite: il territorio confida nella riapertura"

Si terrà il 18 maggio la discussione al Consiglio di Stato dei ricorsi congiunti, presentati dal Comune di San Severino e dal Comitato per la difesa dell’ospedale, contro la chiusura del punto nascita del ’Bartolomeo Eustachio’. Il sindaco Rosa Piermattei annuncia che presenzierà all’udienza che sarà pubblica. Come si ricorderà, nel maggio 2022 il Tar aveva respinto i ricorsi volti a chiedere l’annullamento delle determine con cui l’Asur regionale, nel marzo del 2016, bloccò di fatto l’attività del reparto di Ostetricia durante le festività natalizie. "La chiusura del nostro Punto nascite – spiega il primo cittadino settempedano – fu, e resta, una gravissima ingiustizia verso il diritto alla salute dei cittadini che è riconosciuto dalla nostra Costituzione. Nonostante i numeri fossero dalla nostra parte, con oltre 500 nascite l’anno, e nonostante una legislazione speciale ci desse ragione, con un colpo di spugna una delle eccellenze del territorio venne cancellata da un atto amministrativo. Avere dei servizi di prossimità, soprattutto quando si parla di sanità, è indispensabile. Noi continueremo a batterci perché questo diritto sia rispettato e speriamo che il Consiglio di Stato ne prenda atto". A rappresentare il Comune in aula sarà l’avvocato Marco Massei che, congiuntamente con l’avvocato Stefano Filippetti, rappresenterà anche il Comitato. E proprio Massei, dopo la sentenza del Tar, spiegava che vi erano aspetti censurabili fra le argomentazioni della relatrice: "Parte della decisione era stata fondata sugli argomenti che hanno determinato la sentenza per Fabriano. Ma la situazione di San Severino era molto diversa perché San Severino aveva i requisiti dal punto di vista di parti per anno. Il fatto che si fosse già espressa su Fabriano non è un aspetto calzante. In secondo luogo, sono stati omessi o trattati superficialmente i motivi del ricorso e infine, noi ci siamo basati sulle condizioni aggiornate al 2016. L’Asur invece ha prodotto documentazione nel 2021 in cui certifica che non non vi sono stati problemi o rischi per le gestanti. Per avere ragione deve per caso morire qualcuno?".

Gaia Gennaretti