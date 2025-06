"Punto salute, grande risultato per Montecassiano. Il Comune collabori evitando le strumentalizzazioni"

Il Punto salute a Montecassiano è una realtà concreta, ed è una grande notizia per la comunità. ”Obiettivo comune” – commenta Alberta Giustozzi, capogruppo della lista – esprime soddisfazione nel vedere realizzato il progetto, una delle promesse fatte un anno fa. Nonostante sia in minoranza, il nostro gruppo ha dialogato attivamente con le amministrazioni regionali per concretizzare questa importante iniziativa. Il risultato è frutto dell’impegno della Regione e dell’assessore Filippo Saltamartini. Il Punto salute di Montecassino rientra tra le 50 strutture regionali dedicate alla prevenzione e all’assistenza non emergenziale, con un’attenzione particolare ai pazienti cronici e alle fasce più fragili. È cruciale sottolineare che la gestione e il funzionamento di questo presidio non comportano alcun costo diretto per i contribuenti di Montecassiano". Giustozzi ricorda ancora come la lista abbia messo "al primo posto il dialogo con tutti gli attori coinvolti, credendo che le esigenze dei cittadini siano le uniche che contano, al di là delle appartenenze politiche. Criticare un servizio prima che entri in funzione, o utilizzare carenze passate per non riconoscere un progresso, distoglie l’attenzione dai veri bisogni. Per questo, chiediamo all’amministrazione comunale di Montecassiano di mantenere un dialogo costruttivo, affinché le promesse sulla sanità siano mantenute e il Punto salute possa crescere a beneficio di tutti. La salute è un diritto e una priorità, non argomento di strumentalizzazione".