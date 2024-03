Pupazzi e grandi libri per "Biancaneve"

Ultimo appuntamento di "Che spettacolo ragazzi!", la rassegna domenicale di teatro per bambini e famiglie che va in scena al teatro Verdi di Pollenza. Domani alle 17.30 sarà la volta dello spettacolo di narrazione con l’utilizzo di pupazzi e grandi libri a pop up dal titolo "Biancaneve", della compagnia perugina Tieffeu: grandi libri faranno da cornice alla storia, dove gli scenari si aprono a pop up e danno vita alle ambientazioni e alle figure da tavolo. I personaggi della fiaba riveleranno la contrapposizione tra i vizi e le virtù. Il costo del biglietto è 6 euro.