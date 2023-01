Pupi Avati incoraggia 838 alunni al Rossini

di Francesco Rossetti

"Sembra assurdo ma più un sogno è ambizioso e più è facile che si realizzi. Spendete la vostra vita a coltivare il talento, senza avere un piano B. La crisi del cinema? Necessario allungare la distanza temporale tra uscita nelle sale e pubblicazione in tv". A parlare è il regista bolognese Pupi Avati che ieri mattina, al cineteatro Rossini, si è confrontato con 838 alunni delle scuole superiori Bonifazi, Itc Corridoni, Ipsia Corridoni, Leonardo e I.I.S. Da Vinci. Al centro della mattinata l’ultima pellicola realizzata da Avati, ‘Dante’, le cui scene, tratte dal libro ‘L’altra fantasia’ dello stesso autore, raccontano la vita del letterato fiorentino morto a Ravenna. Tuttavia non sono mancati spunti di riflessione e appelli utili, sollecitati dalle domande interessanti dei ragazzi, in un incontro organizzato dall’Associazione dantesca civitanovese in collaborazione con il Comune e i Teatri di Civitanova. "Quali sono stati i suoi punti di riferimento nel lavoro?", ha chiesto uno dei giovani seduto nelle poltrone del cineteatro. Ne è seguita la confessione di Avati, che ha spiegato di aver tratto ispirazione dal film ‘Otto e mezzo’ di Federico Fellini, un capolavoro italiano di cinematografia. "Guardatelo e capirete il perché delle mie parole", l’invito del produttore. Uno studente di nome Nicolò, appassionato di recitazione, ha chiesto come si faccia a diventare attore o regista e Avati dall’alto della sua esperienza ha risposto così: "Devi metterti sulla piazza – ha detto –, non immaginarti un agente. Devi farti conoscere di persona dai registi, andare nelle case di produzione, però ci vuole coraggio e costanza. E non bisogna cedere alla rinuncia, seguendo il piano B". Infine, una considerazione sulla crisi del cinema: "In Francia le cose vanno meglio perché tra l’uscita in sala e la programmazione passano 15 mesi, per legge. Così, i francesi non hanno registrato quel 48% in meno di frequentatori delle sale che c’è stato da noi. La seconda cosa è che le serie tv non hanno bisogno degli stessi aiuti dei film. A Netflix, ad esempio, non serve essere detassata". Poi, una riflessione anche sulla musica, passione primaria lato jazz che anticipò quella del cinema: "Dopo che ho sentito suonare Lucio Dalla ho subito capito che per me non c’era partita e che quella per la musica era passione e non talento. Così ho cercato altrove". Ad aprire la mattinata ci hanno pensato Francesco Sagripanti del sodalizio dantesco e l’assessore Barbara Capponi.