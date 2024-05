"Pura follia", la scommessa dei fratelli Canesin in via Valenti

"Il sogno è di un franchising, con "Pura follia" vogliamo scommettere sulla novità". Nuova apertura a Macerata, che tra qualche giorno vedrà spalancarsi le porte di un locale di street food indoor in via Ghino Valenti. "Pura follia" è il nome dell’ultima scommessa giovanile che contrasta le molteplici chiusure dei mesi scorsi e dona una scintilla di speranza al movimento maceratese. I tre fratelli Giovanni, Lorenzo e Damiano Canesin (34, 28 e 26 anni) hanno deciso di fondere novità e tradizione, proponendo un locale di street food che rispetti la vera definizione di questo genere culinario. "Lo spunto arriva dai sette anni di viaggio alle mie spalle, durante i quali ho girato i continenti per conoscerne le tradizioni e riportarle in Italia – spiega Giovanni –. Spostarmi da un paese all’altro mi ha permesso di sviluppare la mia bravura e conoscenza nel settore, imparando quello che prima mi mancava. L’obiettivo è proporre il meccanismo che muove lo street food dei mercati, ma al coperto, rispettando le sue caratteristiche principali come l’assenza di servizio al tavolo e di prenotazioni". Da qui la decisione di evitare tavoli singoli in sala, prediligendo tavolate condivise insieme al biliardino e ai giochi da tavolo anche per bambini. "Vogliamo che chi arriva sia sicuro di mangiare e di farlo bene – continua Giovanni –. Abbiamo ricercato prodotti che fossero di qualità, spesso poco usati nel Maceratese per scelta o costo, valorizzando le nostre aziende. La nostra è una proposta differente rispetto a quelle che si vedono in giro e vogliamo che la clientela ci scelga proprio per la novità e la qualità che ci contraddistinguono, dall’idea all’accostamento degli ingredienti. Se va bene punteremo al franchising". Finanziato dai fondi di un bando del Pnrr, "Pura follia" ha poi accolto nello staff un ragazzo della Caritas, permettendogli una stabilità lavorativa lontano dal paese di origine. Spiega Giovanni: "Io stesso, viaggiando, sono stato fuori casa e so cosa significa. È il motivo per cui ho deciso volontariamente di assumere questo ragazzo e farlo diventare parte integrante dello staff. Essendo zona colpita dal terremoto abbiamo potuto usufruire dei fondi del Pnrr, partecipando a un bando. Adesso non ci resta che presentare il locale all’inaugurazione di venerdì prossimo, dalle 17.30".

Martina Di Marco