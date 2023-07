"Pusher pendolare". Arrestato un 33enne

di Paola Pagnanelli

Oltre tre chili e mezzo di hashish, 70 grammi di cocaina e 8mila euro in contanti: per questo è finito in arresto un 33enne albanese, Remaldo Shehu. L’accusa per lui è di essere stato un pendolare dello spaccio, che da Foligno, dove abita, avrebbe raggiunto Pieve Torina per rifornire i suoi clienti. A fermarlo sono stati i carabinieri della stazione di Visso, che da qualche tempo avevano deciso di fare degli approfondimenti in materia di stupefacenti tra i centri dell’entroterra. Dopo le prime indagini, giovedì sera hanno fermato per un controllo il 33enne, che era in auto a Pieve Torina. L’uomo è sembrato subito piuttosto nervoso, e con la perquisizione si è chiarito il motivo: aveva con sé circa 9 grammi di cocaina e grammi di hashish, tutto materiale già diviso in singole dosi. A quel punto, informato il sostituto procuratore Claudio Rastrelli, si è deciso di procedere a una perquisizione anche a casa di Shehu, a Foligno, con la collaborazione dei militari della città umbra. E l’intuizione si è rivelata fondata. Nell’appartamento infatti i carabinieri hanno trovato tre chili e mezzo di hashish diviso in quattro panetti, 70 grammi di cocaina già divisa in dosi da un grammo ciascuna, e la somma in contanti, ritenuta il ricavato dell’attività di spaccio. Inoltre, in casa c’erano anche bilancini e materiale per confezionare e sigillare le dosi di droga. Alla luce di tutto questo, l’uomo è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio. L’ipotesi degli inquirenti è che l’albanese facesse periodicamente la spola tra l’alto Maceratese e Foligno, per portare le sostanze illecite ai clienti che aveva fidelizzato in questa zona. L’arresto potrebbe aver chiuso un canale importante di traffico di droga. Le indagini comunque sono in corso per chiarire ulteriori aspetti della vicenda. Nei prossimi giorni per lui, in tribunale a Macerata, si terrà l’udienza di convalida dell’arresto. In quella sede il 33enne, difeso dall’avvocato Luca Froldi, potrà dare la sua versione e respingere le accuse. È possibile poi che gli atti siano trasferiti alla procura di Spoleto, visto che il grosso delle sostanze era detenuto a Foligno. L’operazione portata a termine dai carabinieri di Visso è un tangibile risultato della conoscenza del territorio e dei controlli capillari svolto dalle stazioni dell’Arma, sentinelle fondamentali per la sicurezza delle comunità, ancora di più nei piccoli centri montani.