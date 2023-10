Pusher si spacciano per turisti. Coppia albanese a processo

Si spacciavano per turisti, ma in realtà erano trafficanti di cocaina, che avevano la loro base logistica a Monte Giberto, in provincia di Fermo. Una doppia vita che però non era sfuggita all’occhio dei carabinieri, che li avevano fermati e arrestati. In manette erano finiti marito e moglie, entrambi albanesi: 39 anni lui, 38 lei. Al termine delle indagini entrambi sono stati rinviati a giudizio in tribunale a Fermo per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto era partito dal centro storico di Macerata dove gli investigatori dell’Arma avevano notato i due. L’operazione era poi scattata, notte tempo, nel novembre dell’anno scorso, dopo una specifica attività investigativa, che aveva permesso di identificare la coppia di coniugi di nazionalità albanese, in quel periodo domiciliata a Monte Giberto, scoprendo che si trovava in Italia con un visto turistico. I due erano stati fermati in centro a Macerata. Durante il controllo erano state sequestrate quattro dosi di cocaina, pari a circa 2,5 grammi e circa 600 euro ritenuti provento di spaccio. Gli investigatori avevano poi ricostruito una fitta rete di acquirenti, tra cui molti giovani del Fermano e del Maceratese, ai quali erano state vendute numerose dosi di cocaina per un controvalore di decine di migliaia di euro. Pertanto marito e moglie erano stati arrestati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due trasportavano grosse quantità di droga dall’Albania, effettuando viaggi con il pretesto turistico.