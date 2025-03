Pvc, il Comune la spunta anche al Consiglio di Stato

"Produzione di tubi in Pvc a Vallecascia, anche il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle azioni del sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena". Lo fa sapere l’amministrazione comunale, che dà conto delle pronunce dei giudici in seguito a "una serie di ricorsi promossi da una minoranza di residenti e sostenuti da alcune figure dell’opposizione". Sia il Tar sia il Consiglio di Stato – riferisce la giunta Catena – hanno confermato la "regolarità delle autorizzazioni concesse alle aziende 2 Star srl, Rr Italia spa e Centro Tubi Italia srl". Il caso aveva visto alcuni residenti esprimere preoccupazioni riguardo alla possibilità di impatti ambientali. Le sentenze hanno confermato che "le aziende hanno sempre aderito scrupolosamente alle normative, sottoponendosi a controlli che hanno confermato l’assenza di rischi per la salute". Gli avvocati Giuseppe Giammusso e Pamela Montanari per le aziende, e Leonardo Filippucci per il Comune hanno difeso la correttezza delle procedure amministrative, dimostrando che i pareri tecnici di Ast, Arpam e la Soprintendenza sono stati tutti favorevoli. "Questa sentenza conferma l’integrità del nostro operato e dimostra che le campagne diffamatorie basate su menzogne e speculazioni politiche sono destinate a rimanere sterili – commenta Catena –. Ho sempre ascoltato i cittadini, ma ho dovuto sopportare attacchi personali denigratori. Mi auguro che chi ha alimentato queste false narrative riconosca l’errore".