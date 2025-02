"Q e la casa nel Quore". Stasera presentazione del libro di Facciolli

Oggi alle 21.15 alla biblioteca Mario Ciocchetti di Belforte, sarà presentato il libro illustrato "Q e la casa nel Quore", un testo che Francesco Facciolli (nella foto) ha scritto per raccontare la sua esperienza con i ragazzi de "La casa nel cuore" dell’Anffas Sibillini. Grazie alle sue parole delicate e precise, racconta una favola inclusiva che sta emozionando grandi e piccini. La Pro Belforte, che già negli ultimi mesi del 2024 aveva avviato una serie di appuntamenti dedicati a temi sociali e culturali, ha deciso di aprire il nuovo anno con questa associazione. Una serata per conoscere le tante attività de "La casa nel cuore" (interverranno familiari e amici), quel luogo magico dove i ragazzi svolgono attività laboratoriali e di lavoro protetto, trascorrono serenamente le giornate, sviluppando i loro talenti. Facciolli e Scilla Sticchi sono due artisti-educatori che nella struttura hanno portato avanti un laboratorio teatrale per persone con disabilità e sono rimasti amici di Anffas Sibillini.