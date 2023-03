Quad si ribalta sulle piste

Incidente sulle piste ieri mattina a Frontignano. Un 31enne del posto alla guida di un quad, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. Gli operatori del 118, con la Croce Rossa di Visso, sono intervenuti e hanno deciso di chiamare l’eliambulanza. Ma Icaro non è potuto arrivare a causa della nebbia e delle condizioni meteo, così il giovane è stato accompagnato all’ospedale regionale Torrette di Ancona con l’ambulanza. Il 31enne avrebbe riportato un trauma al bacino, con una frattura. È sempre rimasto cosciente e non è in pericolo, ma è stato portato a Torrette per i dovuti controlli. Nell’incidente, accaduto lungo le Saliere, non sono stati coinvolti altri mezzi o persone. Intanto la stazione sciistica, in seguito alla neve caduta negli ultimi giorni e meteo permettendo, sta preparando al meglio le piste, con le seggiovie Saliere, Belvedere e il tapis roulant del Campo Scuola.