Quadrilatero, Pettinari resta nel cda

L’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari è stato confermato all’interno del consiglio di amministrazione della Quadrilatero, in qualità di consigliere. Il consiglio, per cui è previsto un compenso annuo lordo di novemila euro per il presidente e di seimila euro ciascuno per l’amministratore delegato e i tre consiglieri che lo compongono, resterà in carica per il triennio 2023-2025. La conferma per Pettinari è arrivata nel corso dell’assemblea degli azionisti che si è tenuta ieri e che ha approvato anche il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Pettinari (nella foto) era stato nominato già per il triennio 2019-2021 insieme al presidente Antonio Napoletano, all’amministratore delegato Eutimio Mucilli e ai consiglieri Carmela Tagliarini e Melissa Tocchet, poi gli incarichi erano stato prorogati, in attesa della convocazione dell’assemblea di ieri.

Quadrilatero è la società del Gruppo Anas che opera per completare il sistema di rete infrastrutturale di Marche e Umbria. La mission dell’azienda, infatti, consiste nel completamento e adeguamento di arterie principali tra le due regioni: l’asse Foligno-Civitanova sulla strada statale 77, la direttrice Perugia-Ancona statali 76 e 318, la strada Pedemontana delle Marche e di altri interventi viari, idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, a migliorare e incrementare l’accessibilità alle aree interne dei territori interessati. Pettinari sarà, quindi, la voce che continuerà a rappresentare le Marche.

re. ma.