Quadro svelato di nuovo dopo il restauro

I festeggiamenti per il 90° anniversario di fondazione della "Schola Cantorum Sancta Caecilia" di Corridonia, sono iniziati con il taglio del nastro nei locali dell’ex ufficio postale in largo Monsignor Clario Pallotta della mostra fotografica che ripercorre tutte le tappe della corale, dal 1933 ad oggi. L’esposizione rimarrà aperta fino all’8 dicembre (dal lunedì al sabato dalle ore 18 alle 20; la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20), ed oltre ad essere arricchita dalla proiezione di video storici, in cui figura anche l’indimenticato don Vincenzo Cappella, direttore della corale per più di 40 anni, protagonista sarà anche un quadro raffigurante proprio Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. L’affresco, di proprietà della Confraternita Madonna di Guadalupe, è stato svelato per la prima volta, dopo un’opera di restauro, durante la messa celebrata alla parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Donato da don Fabio Moretti ed animata dalla corale, diretta dal Maestro Alessandro Buffone. "Lo recuperai nel 1971 sotto la cupola della chiesa di Santa Croce – racconta Pietro Molini, veterano da 75 anni della Schola Cantorum corridoniana – in quell’anno avvenne il passaggio della chiesa a santuario della Madonna di Guadalupe e, essendo geometra, lo ritrovai mentre stavo svolgendo dei lavori all’interno della struttura, allora chiesi al priore se potessi spostarlo nella sede della corale, dove poi è rimasto fino a circa due mesi fa. Così ho proposto alla confraternita il restauro, ed è stato poi un componente della stessa ad offrirsi per concretizzare questa idea – ha aggiunto - Il quadro raffigura Santa Cecilia, non è datato e non vi è alcuna firma dell’autore, ma è stato stimato sia da chi è occupato del restauro sia da un critico d’arte, che risalirebbe al ‘600. Ora sarà visitabile nella mostra, dopodiché verrà restituito alla confraternita". L’evento conclusivo delle celebrazioni si terrà domenica (ore 17) al teatro "Velluti", con concerto per soli, coro e orchestra, nel corso del quale verranno assegnate dall’Amministrazione Comunale le Civiche Benemerenze "Santi Pietro e Paolo".

Diego Pierluigi