"Qualche difficoltà per il personale"

Noi siamo pronti – sottolinea Loris Nataloni dello stabilimento dog friendly "Blu di Lollo" a Porto Potenza – l’unica criticità è dovuta all’obbligo dei bagnini in spiaggia, considerando che ancora i ragazzi vanno a scuola o devono terminare il corso da assistente bagnanti, fortunatamente io ho il brevetto. Qualche difficoltà anche nel trovare personale specializzato per il ristorante, ma ci aspettiamo una bella stagione estiva. Per il 2 giugno abbiamo preparato un aperitivo particolare. Comunque non mancano presenze e richieste di ombrelloni, in più – conclude Nataloni – abbiamo completato una zona dello stabilimento dedicata ai padroni di cani.