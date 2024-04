"Qualche residente si trova ancora senza luce e metano"

È un ritorno alla normalità lento per alcune delle famiglie di Piediripa che abitano nei paraggi dell’ufficio postale. Tra disagi, scocciature e qualche preoccupazione. Qualcuno ha potuto rimettere piede a casa già martedì sera, la maggior parte lo ha fatto nella giornata di ieri, tutti senza la possibilità di usare l’auto e qualcuno privo di corrente elettrica e gas. Assunta Ramadori, sposata con Michele Bovio, mamma di tre figli, racconta: "La polizia locale ci ha avvisato alle 19, quindi diverse ore dopo l’incidente, che dovevamo lasciare casa. Per capirci, la casa vicina le Poste era stata fatta evacuare già a mezzogiorno ma non lo sapevamo, tanto che ho utilizzato, rischiando inconsapevolmente, sia luce che gas. Alle 19 a piedi ci siamo recati nel punto di raccolta dove ci hanno trattato benissimo. Verso le 22 il comandante Doria ci ha dato lo sperato ok per rientrare e quindi ci è andata meglio di altri vicini. Ancora oggi (ieri, ndr) infatti alcuni di loro non erano potuti tornare a casa oppure lo avevano fatto ma senza poter usare luce e gas. Noi abbiamo avuto il controllo da parte dei vigili del fuoco, la verifica circa la presenza di gas nell’abitazione, verso le 17". Diversi cittadini, pur abitando in case considerate prive di rischi, hanno preferito approfittare dell’ospitalità di parenti o amici. Una precauzione anche perché molti hanno bambini piccoli e già avevano convissuto abbastanza con il puzzo del gas.

Andrea Scoppa