"Quale mattanza, gli alberi saranno ripiantati"

Il taglio degli alberi al Varco sul mare, denunciato come "una mattanza" dalla consigliera Elisabetta Giorgini (Dipende da noi) spiegato dall’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai come "necessario per lavori che comporteranno, purtroppo, l’abbattimento di 26 alberi presenti nell’area di progetto. Inoltre, sulla base della perizia agronomica redatta dal dottor Francesco Fofi, è emersa la necessità di abbatterne altri 20 perché malati o pericolosi per la pubblica incolumità". "Tuttavia – aggiunge l’assessore – nel rispetto della legge forestale regionale numero del 2005, è prevista una compensazione attraverso la piantumazione di 52 nuovi alberi, che avverrà nell’area riqualificata e in altre zone del territorio comunale".

L’amministratore affronta anche l’aspetto politico della vicenda: "La riqualificazione del Varco non può essere strumentalizzata o ridotta, come fa Giorgini, alla narrazione distorta di una presunta mattanza di alberi o di una volontà deliberata di distruggere il verde pubblico, affermazioni in contrasto con l’impegno di questa amministrazione nella valorizzazione e nel recupero degli spazi verdi urbani". Il taglio delle piante "ha come obiettivo – conclude Carassai – la restituzione di uno spazio fruibile, decoroso e attrattivo per la cittadinanza, grazie alla realizzazione di una nuova struttura sportiva, servizi igienici pubblici e una nuova cabina Enel".

Invece le scelte dell’amministrazione comunale sono bollate come "la conferma di una politica senza visione e pianificazione" da Marco Cervellini, esponente della lista Ascoltiamo la Città. "Voler abbattere 26 alberi per realizzare opere pubbliche – attacca – esprime una precisa visione, dare la precedenza al progetto del Varco chiedendo una valutazione del parco arboreo che si debba adeguare a esso". Emerge a suo giudizio "un problema politico, il fare senza condividere, senza far conoscere la propria visione, il tutto per favorire l’interesse di turno e non quello della comunità". Per Cervellini "un vero piano del verde votato alla qualità della vita si sarebbe dovuto basare su un censimento e su una valutazione del valore culturale e locale, un accordo condiviso e partecipato fra amministrazione, attori tecnici e della cittadinanza; per arrivare a un regolamento del verde urbano pubblico e privato. Dal 2017 l’amministrazione dice di voler approvare questo documento, ma è solo, come sempre, uno spot vuoto".

Lorena Cellini