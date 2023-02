Quando il coraggio vince anche sulla violenza Si alza sempre più forte la voglia di libertà

Oggi non si parla quasi d’altro che delle continue rivolte che ci sono in Iran da parte delle donne che cercano la loro libertà, scendono nelle strade per protestare contro un regime che ancora impone molte restrizioni, tra cui l’obbligo di indossare il velo.

C’era più libertà nel 1926 quando le donne si erano liberate di queste restrizioni prima dell’arrivo della rivoluzione islamica del 1979, che le ha portate di nuovo a una condizione di oppressione. Per descrivere questa situazione si può citare una frase tratta da un libro che dice: “ Meglio dormire libero in un letto scomodo che dormire prigioniero su un letto comodo”, una frase che fa molto pensare alle donne iraniane che invece di restarsene zitte dentro le loro case alle dipendenze degli uomini e con il velo, protestano per ciò che è più giusto pur sapendo del grande rischio che corrono, pur avendo visto come alcune loro coetanee siano state maltrattate, picchiate se non addirittura uccise dalla polizia iraniana che cerca di placare le loro voci con la violenza.

"Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". Questo è il contenuto del primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani promossa dall’Onu nel 1948.

Eleonora Giustozzi 3ªA