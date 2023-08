Quando il fumetto diventa poesia Viaggio nell’immaginario di Pratt

di Antonio Tubaldi

Inaugurata a Villa Colloredo Mels di Recanati la mostra "Da Ulisse a Corto Maltese, viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt" dedicata al genio artistico del grande fumettista scomparso nel 1995. Oltre 60 tavole originali, filmati e riproduzioni, allestiti in un vero e proprio viaggio che si snoda attraverso i riferimenti letterari che hanno ispirato le opere di Pratt, e che potranno essere ammirati fino al 7 gennaio 2024. Presenti le 26 tavole integrali dell’Odissea, realizzate nel 1963.

"La mostra è stata pensata appositamente per Recanati - ha spiegato Patrizia Zanotti curatrice e collaboratrice di Hugo Pratt -. Qui abbiamo voluto mostrare il Pratt letterario, la poesia è sempre stata la forma letteraria che più lo ha toccato nella sua vita". Alice Fabretti, presidente dell’Associazione Arcadia, ha evidenziato come "tra le caratteristiche della mostra, c’è l’esposizione delle 26 tavole originali e integrali dell’Odissea, un incontro tra il fumetto e la letteratura che crea un legame anche con il nostro poeta Leopardi".

La mostra ha aperto la terza edizione del "Recanati Comics Festival - Cose arcane e stupefacenti" tre giorni di incontri dal 25 al 27 agosto. Il tema della kermesse recanatese è il Mito, indagato in tutte le sue connessioni con la nona arte, alla scoperta del rapporto che lega l’uomo al mistero, al sacro e al divino, esplorando il rapporto complesso fra le umane debolezze e i desideri, fra tecnologia e superstizione, fra natura e civiltà. Il programma del Recanati Comics Festival 2023 propone anche la Contromostra "Buio di China" del talentuoso illustratore campano Emiliano Albano ("Dracula"), allestita all’interno della libreria Passepartout e visitabile dal 26 agosto al 24 settembre. Palazzo Venieri per l’occasione si è vestito di rosa Zattera con l’esposizione di più di 100 tavole tratte da "Fumetti di Menare", uno dei casi editoriali dell’anno, albo collettivo ideato da Stefano Zattera con ospite il gotha del fumetto indipendente internazionale (Andrea Pazienza, Miguel Angel Martin, Tanino Liberatore, Ivan Hurricane, Zerocalcare…). L’autore veneto ha prestato la sua incontenibile creatività anche nella realizzazione del magnifico manifesto del Recanati Comics Festival 2023 e sarà presente nell’artist alley per incontrare fan e appassionati. Particolarmente ricca l’artist alley, con il gradito ritorno di maestri del calibro di Giuseppe Palumbo ("Diabolik") e Sudario Brando ("Bracci di Ferra"), Alessandro Bilotta ("Dylan Dog"), Francesco Moriconi ("A casa prima del buio") Mauro Cicarè ("Heavy Metal"), Marco Cannavò ("Dracula") e con la presenza, tra gli altri, di Andrea Plazzi (curatore di "Rat-Man" di Leo Ortolani e delle opere di Will Eisner in Italia, editor per la Marvel Italia), Claudio Chiaverotti ("Dylan Dog", "Brendon"), Stefano Fantelli ("Zagor"), Marcello Mangiantini ("Zagor"), e una nutrita rappresentanza degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata. Fra gli eventi in calendario anche il workshop per bambini e ragazzi "La lettera perduta" a cura di Bao Publishing con l’artista Manuela Santoni.