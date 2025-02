Quando le note conquistano. Applausi al concerto dei ragazzi

A Natale noi della secondaria ad indirizzo musicale abbiamo tenuto un concerto aperto al pubblico nell’istituto Raffaello Sanzio di Porto Potenza. I posti erano esauriti per il tradizionale Concerto di Natale degli alunni dell’Indirizzo musicale. A fare gli onori di casa c’era la dirigente scolastica Anna Rosa Vagnoni. Il concerto è iniziato con gli alunni di Prima che hanno eseguito "The little drummer boy". Dopo hanno suonato quelli delle seconde proponendo "Auld lang syne" seguita da "Oh happy day". Quelli di terza media hanno suonato un medley composto dal brano "White Christmas" e da una versione originale di "Astro del ciel", per poi raggiungere un ritmo più serrato attraverso il pezzo "All I want for Christmas is you". Gli applausi finali hanno sciolto la grande emozione di noi ragazzi regalandoci la felicità meritata dopo un appassionante lavoro.

Ci sentiamo orgogliosi di frequentare a scuola lezioni teoriche e pratiche dove si impara a suonare uno strumento. "Sono stata entusiasta ed emozionata – dice Lara – di suonare in pubblico, mi sono divertita". "È stato divertente – aggiunge Andrea – suonare in una orchestra con tanti alunni che studiano altri strumenti". "Al concerto – aggiunge Chloe – ero molto ansiosa, col passare del tempo mi sono calmata e divertita. "All’inizio – confessa Claudia – ero agitata, poi mi sono sentita tranquilla e a mio agio". "Io – dice Angelo – sono sempre stato calmo, specie quando era arrivato il momento di esibirsi". "Questa esperienza – svela Francesca – è stata emozionante e bella, i brani suonati mi sono piaciuti molto". "Io – svela Esma – ero abbastanza agitata, ma dopo aver iniziato a suonare ho cominciato a tranquillizzarmi". "Provavo ansia – dice Skye Asia – ma, sapendo che i miei amici si sentivano come me, allora mi sono tranquillizzata". "Ero molto felice – dice Matilde – ed emozionata di esibirmi davanti ai genitori e parenti". "Ero felice e contento, non emozionato, perché – svela Rayen – sapevo di essere preparato, sorridevo, anzi ridevo dalla gioia".

Vogliamo ringraziare le famiglie per averci sostenuto, la preside Vagnoni per avere assistito al live, il professore di piano Vincenzo Paolini che mette il cuore in ciò che fa, il docente di percussioni Luca Ventura che ama gli strumenti che suona e noi gli vogliamo un mondo di bene, la professoressa di violino Barbara Torresetti il cui amore per l’insegnamento e la cui simpatia sono i sentimenti che prevalgono nel suo cuore, ed i professori di chitarra Massimo Massei e Cesare Domizi che con la loro passione ci insegnano a diventare esperti nel suonare accompagnandoci a vincere i primi premi nei concorsi.

Rayen Bennani, Angelo Dario Ottaviani, I A; Esma Grossule, Skye Asia Roberts, I B; Andrea Fabbracci, II B; Chloe Cestola, Matilde Grillone, Lara Sophie Marazzi, Claudia Rebichini II C; Francesca Tedesco II D