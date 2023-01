Quando Lollobrigida venne a Montecosaro

di Giuliano Forani

Il Centro del Collezionismo di Montecosaro, oggi Cinema a Pennello, ha accolto numerosi attori e attrici: tra gli ospiti non poteva mancare Gina Lollobrigida, la ’Bersagliera’. La Lollo venne a Montecosaro nel 1999 (era un giovedì, il 27 maggio, ndr), un anno dopo le gemelle Kessler, ma contrariamente a quanto è successo con gli altri ospiti, cui Paolo Marinozzi, il "creatore" del Centro, a lei non ha dovuto fare la corte, anzi. Ad essere corteggiato, sotto tanti aspetti, è stato lui stesso. La ’Bersagliera’, infatti, in quell’anno era candidata alle elezioni europee nella lista di Italia dei Valori di Antonio Di Pietro e l’occasione venne colta al volo dai suoi supporters, tra cui spiccavano, all’epoca, Daniele Maria Angelini e il compianto Attilio Ercoli, perché inserisse nel tour elettorale anche la nostra zona. "Mi chiesero di allestire una mostra a lei dedicata solo un paio di giorni prima – ricorda Marinozzi – e ho dovuto preparare l’evento in fretta e furia, ma andò tutto alla perfezione. All’evento ho dato il nome di "Re Gina", ed esposi bozzetti e manifesti dei suoi film di maggior successo come ’Pane, amore e fantasia’ e ’La donna più bella del mondo’. Lei apprezzò moltissimo e volle visitare tutto il Centro, non celando la sua meraviglia". Ma poi si fermò a Montecosaro? "Un paio di ore, non di più. Il suo intento, infatti, era fare campagna elettorale. Giunse da Civitanova con tutto il corteo dei supporter e venne accompagnata al Centro. Io le avevo dedicato due sale curando tutti i particolari; lei rimase estasiata, chiese, si informò ed espresse il suo apprezzamento, non dimenticandosi, però, della campagna elettorale: aveva infatti anche i volantini elettorali che distribuì personalmente ai molti presenti. Poi ripartì per il suo tour". Marinozzi la descrive come una "donna simpatica e di una bellezza straordinaria, nonostante l’età (aveva 71 anni all’epoca, ndr)". Lollobrigida, morta ieri a 95 anni, venne in provincia anche nel febbraio del 2020, a Matelica, invitata da Giovanni Ciccolini, titolare dell’azienda Halley Informatica. Esortò tutti, in particolare giovani e donne, a lottare, "a non arrendersi mai, perché le difficoltà sono parte della nostra vita e solo con la lotta e tanto impegno si possono realizzare i nostri sogni".