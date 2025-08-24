Quando Macerata divenne la vetrina delle Marche

In questi stessi giorni di fine agosto di 120 anni fa Macerata viveva uno dei momenti più gloriosi della sua storia. La città ospitava l’Esposizione Regionale Marchigiana, un evento che, oltre a richiamare su di sé l’attenzione nazionale, rappresentava per la città l’occasione per riscattarsi della progressiva “spoliazione” a favore di Ancona delle molte attribuzioni amministrative possedute durante la sua appartenenza allo Stato Pontificio e perdute dopo l’Unità d’Italia. Per tre mesi Macerata fu, infatti, la "vetrina delle Marche".

Più che la campagna pubblicitaria, con l’affissione di oltre cinquemila esemplari di un grande manifesto realizzato dal pittore Ghino Leoni e la distribuzione di centinaia di locandine nelle principali stazioni ferroviarie di tutta Italia, a dare grande risonanza all’evento, inaugurato il 16 agosto 1905, fu la visita dei reali d’Italia. Vittorio Emanuele III e la regina Elena giunsero a Macerata in treno nella tarda mattinata del 22 agosto, accolti dal sindaco Milziade Cola, e dopo una sosta in Prefettura, visitarono nel pomeriggio l’Esposizione, ripartendo sempre con il treno reale dopo circa quattro ore.

Il quartiere espositivo, con ingresso principale in piazza Garibaldi, occupava viale Puccinotti e l’intero spazio degli attuali Giardini Diaz, dove erano stati realizzati appositi padiglioni tematici (industria e artigianato, agrario e zootecnico, belle arti, archeologia e arte sacra, igiene, sanità e assistenza, sport, Risorgimento, dialetto e folklore), oltre ad un architettonico “padiglione delle feste” per ricevimenti ed eventi speciali.

Nell’occasione, infatti, Macerata fu sede di numerosi congressi e, anche per la gioia dei dodici alberghi cittadini, la cerimonia di chiusura programmata per fine ottobre fu spostata al 12 novembre. Per Macerata fu un evento storico, che comportò una lunga e complessa fase organizzativa avviata più di un anno prima e a cui la città rispose in modo corale, come si può dedurre dall’infinità di aneddoti e documenti che lo storico maceratese Romano Ruffini riporta nel libro da lui dedicato all’Esposizione del 1905, edito dall’associazione "Le Casette".

Alessandro Feliziani