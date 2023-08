Quando Mazzone venne a Civitanova: ricordi di un calcio passato

Ascoli ha omaggiato ieri Carlo Mazzone, prima giocatore e poi allenatore del "Picchio". Con lui in panca i bianconeri hanno vissuto l’emozione della storica ascesa in seire A nel 1974 e, sempre col tecnico nato a Roma, si sono goduti negli anni ’80 altre felici stagioni nella massima serie. A Mazzone è legato anche un ricordo civitanovese. Il 10 agosto 1994 infatti, da mister della Roma, partecipò ad un triangolare al Polisportivo denominato "Città di Civitanova Marche". Una iniziativa molto valida perché, oltre ai giallorossi, c’erano i catalani dell’Espanyol. Con le due big naturalmente la Civitanovese, appena retrocessa dalla C2 e che, sotto la guida di Ruisi, si sarebbe classificata quarta nel campionato di D. La Roma vinse il triangolare imponendosi 3-0 sui rossoblù di casa (doppietta di Cappioli e rete di Maini) e 1-0 sulla squadra di Barcellona con rete di Muzzi. Nella formazione capitolina, priva degli stranieri e di altri titolari come Giannini, Carboni e Cervone, contro la Civitanovese partì titolare un certo Francesco Totti che un mese dopo avrebbe segnato la sua prima rete in A. Era una Roma particolarmente "vicina" alle Marche. Oltre a Mazzone che già da anni viveva ad Ascoli, il presidente era Franco Sensi che dal 1985 al 1995 aveva ricoperto l’incarico di sindaco di Visso, nel Maceratese, ed era titolare di numerose attività lungo la Valnerina. Fino al nuovo millennio Sensi è stato solito trascorrere il relax ferragostano nella casa di famiglia a Villa Sant’Antonio. Ricordi di un calcio passato.

Andrea Scoppa