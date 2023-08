Quando si andava alla Sip in piazza "Segno indelebile nella storia"

Pietro Giacomini, operatore in Sip (oggi Tim) dal ‘74 al 2007, ha vissuto l’evoluzione, il boom e i prodigi della comunicazione attraverso i decenni. Una chiamata ricevuta da ragazzino tramite un telefono pubblico mentre era in vacanza in campeggio, che portava con sé l’annuncio del nuovo lavoro in Sip, cambiò la sua vita. Ma non solo. Anche nella storia italiana la cabina ha avuto un ruolo determinante, racconta Giacomini, come quando, rintracciando un telefono pubblico, si poté risalire agli autori del sequestro Botticelli. Molto tempo è trascorso ma Giacomini ha ancora negli occhi la Macerata degli anni Settanta e Ottanta, quando per telefonare bisognava saper aspettare, ci si metteva in fila per il proprio turno, il centro era invaso dai ragazzi e l’atmosfera vibrava, ogni cosa era diversa. Lo ricorda con nostalgia soprattutto ora che il telefono pubblico su strada sta per scomparire per sempre. Le cabine delle Marche, infatti, dovrebbero essere rimosse entro l’estate ed entro l’anno da ogni luogo d’Italia: "In altri Paesi saranno riutilizzate, con le cabine si potrebbero realizzare tante cose, è un peccato distruggerle. Ma qui non c’è questa cultura, di lasciare tracce, impronte del passato. Sarebbe stato giusto invece lasciarle come presìdi, segni di ciò che è stato e non sarà più".

Adesso "Macerata è morta – spiega –, vive solo con l’Università. Ma immaginatevi com’era allora, ai tempi dell’Aeronautica, quando mille militari giravano per il centro, la sera corso della Repubblica era sempre pieno di gente. Ora, è un’altra storia, tutto è cambiato". Ai tempi d’oro, si formava la fila di un’ora davanti alle cabine della Sip, in fondo alla Galleria del Commercio. "Le cabine erano fondamentali pure nelle frazioni, ce n’erano anche in quelle più piccole, di appena 50 abitanti. Svolgevano un servizio essenziale, in certe zone era l’unico modo per comunicare, erano una risorsa in ogni paesino così come nelle città". Piano piano, prima con i telefoni fissi a casa poi con l’avvento dei cellulari, la richiesta è calata e le cabine sono state spostate dai locali in piazza della Libertà alla Galleria, dove insieme si offriva anche la possibilità di utilizzare internet. Poi, anche quel posto ha perso importanza ed è sparito". La cabina telefonica nella storia è stata determinante in diverse occasioni: una di queste, spiega, è sicuramente il caso del sequestro dell’industriale Mario Botticelli nel ‘77. "La procura dispose le intercettazioni e si riuscì a capire da quale cabina telefonavano i sequestratori, era quella di Villa Moscosi (Cingoli), in piazza, si sentivano le campane sotto".

Quando Giacomini era ragazzo, la cabina rappresentava spesso l’unico strumento di comunicazione. "Per informarmi sul fatto che sarei entrato nella Sip, mi chiamarono a casa, ma io ero in vacanza, in campeggio. Allora mio padre iniziò a telefonare a tutti i campeggi della zona di Colfiorito finché trovò quello giusto. Mi vennero a chiamare e andai alla cornetta: dopo tre giorni dovevo partire e cominciare il corso a Bologna. È così che seppi di avere un lavoro. Quando sono entrato – ricorda –, ero addetto alle trasmissioni sui ponti radio in provincia di Macerata, mi trovavo molto bene, era un mestiere affascinante. Stavo in un’azienda forte, era bellissimo farne parte. Dopo la privatizzazione, invece, non ne parliamo, c’è stato un calo sia in servizi che in qualità".

Chiara Gabrielli