Quando teatro fa rima con solidarietà. Show per l’associazione Gigi Ghirotti

Domenica alle 17.30 La Strana Compagnia - El Duende metterà in scena al teatro della Filarmonica "Beatrix in the park", evento a offerta in favore dell’associazione Cure palliative "Gigi Ghirotti" di Macerata ODV. "La pièce teatrale – spiega Lucia De Luca, attrice e regista – ‘Beatrix in the park’ è stata prodotto per ‘Le Rinascenze’ di Lucca dove ha debuttato la scorsa estate. In un tardo pomeriggio estivo si incontrano in un parco donne e uomini che si raccontano con parole profonde, divertenti, irriverenti i loro pezzi di vita. Si ritrovano la Beatrice di Shakespeare per parlare di amore litigarello, Beatrice di Dante che si ribella dal suo ruolo di musa e Beatrici della vita normale, in cui ognuno si può identificare. Gli abiti di scena, tutti uguali, vogliono indicare le molteplici facce, in senso positivo, delle donne". Come è nato questo connubio arte e volontariato? "Ci piace – dice De Luca – legare il nostro lavoro teatrale a cause in cui crediamo e che cerchiamo di sostenere. In questa occasione cerchiamo di offrire un’ora di spettacolo leggero ma sempre ricco di attenzione a tematiche legate al coraggio, pazienza e allegria". "Abbiamo pensato a questo evento – prosegue Isabella Properzi, presidente dell’Associazione Cure palliative ‘Gigi Ghirotti’ di Macerata – per dare maggiore visibilità ai nostri progetti e per lanciare un altro corso di formazione dei volontari. Presto torneremo all’Hospice di Macerata, in più daremo il via al un nuovo progetto a domicilio che si chiama "Insieme per", lanciato mesi fa e per cui abbiamo terminato la formazione dei volontari; inoltre vorremo ricordare l’altro nostro progetto di elaborazione del lutto inteso in tutte le molteplici sfaccettature ‘La Fenice’. "Nostro intento è far conoscere l’associazione e le sue attività in maniera coinvolgente – conclude Paola Formentini, coordinatrice dei volontari della ‘Gigi Ghirotti’ di Macerata e attrice de La Strana Compagnia - El Duende – come solo il teatro può fare. Desideriamo presentare al teatro della Filarmonica il nuovo progetto di volontariato domiciliare che permetterà alle famiglie di chiedere un aiuto per condividere in casa un momento di serenità". Domenica si avvicenderanno sul palco Laura Silvetti, Silvia Mariani, Marika Topa, Monica Marini, Irene Teodori, Paola Formentini, Cettina Lovascio, Stefania Colotti, Laura Titomanlio, Lorenzo Cannucciari, Lauro Prenna, Claudio Porzi e Lucia De Luca. Per informazioni e prenotazioni: info@curepalliativemacerata.it o telefono 351.5805367.