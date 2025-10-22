"Quando un musicista ride", c’è Elio al Vaccaj

Il teatro Vaccaj di Tolentino è pronto ad aprire la stagione teatrale 2025-26 con una ventata di musica e umorismo guidata dalla voce inconfondibile di Elio. Domenica infatti, alle 21.15, va in scena "Quando un musicista ride", appuntamento conclusivo della rassegna Biennale Off, due giorni di spettacoli, talk, visite guidate e iniziative speciali in giro per la città.

"Giocare e ridere – spiegano gli organizzatori – con la musica e le canzoni. Impresa facile per Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi che, dopo il grande successo di "Ci vuole orecchio", si divertono ora a esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico ai confini tra canto e disincanto che, soprattutto intorno agli anni ‘60, ha percorso la musica, la canzone, il cabaret e il teatro italiano. Da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da I Gufi a Felice Andreasi, una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno sorpreso e divertito tutti, dagli sperimentalisti al grande pubblico, reinventando un genere musicale ricco di stravaganti e divertenti “canzoni scanzonate“".

Sul palco Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e Contrabbasso, Matteo Zecchi al sassofono, Giulio Tullio al trombone. La regia è di Giorgio Gallione e gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri. Biglietti disponibili online su www.vivaticket.com e al botteghino del Teatro Vaccaj da venerdì dalle 18 alle 20.