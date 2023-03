"Quante poltrone vuote nell’assemblea sulla discarica"

"Non conosciamo i contenuti del nuovo Piano d’Ambito e non possiamo esprimere giudizi, però, capiamo che rinviare la decisione senza cambiare metodo e contenuti, non porterà a nulla di buono". Era presente anche il comitato "Corridonia green No discarica" all’assemblea dell’Ata 3, tenutasi nella sala consiliare della Provincia di Macerata, dove si sarebbe dovuto decidere sull’approvazione delle modifiche del Piano d’ambito per la gestione dei rifiuti, verdetto poi saltato per l’assenza alla seduta del 40% della rappresentanza dei sindaci del territorio. "Come prima cosa rileviamo l’alto numero di poltrone vuote – illustra il comitato sull’iter della riunione –. Sandro Parcaroli dice che non è stato perso solo un anno, ma ben nove dato che è dal 2014 che si doveva trovare un altro sito per la discarica, a fine mese incontrerà il sindaco di Fermo per poter portare temporaneamente i rifiuti lì e ai comuni che hanno già ospitato una discarica dice che saranno gli ultimi ad essere presi in considerazione per una nuova – aggiungono –. Viene approvata la mozione di rinvio con il 42 % dei presenti e l’8% di contrari, tra cui Corridonia e siamo pienamente soddisfatti della presa di posizione della sindaca Giuliana Giampaoli".

d. p.