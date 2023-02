Questo un pensiero degli ex compagni di classe, chi dalle elementari, chi dalla medie e chi dalle superiori: tra questi, Carlo Capodaglio, Mario Stoccuto, Giancarlo Nascimbeni, Giovanna Mandolesi, Anna Maria Tamburri e tutti gli altri. "Aldo non era un secchione, ma le sue doti, la sua curiosità, la sua voglia di approfondimento ne fecero un leader indiscusso della classe, dentro e fuori l’ambiente scolastico. Eccelleva in ogni materia, tranne forse matematica e fisica, ma non ebbe mai incertezze o impedimenti. Appassionato di arte, con una vasta cultura, praticò anche la pittura, di cui ricordo una piccola mostra nell’atrio del teatro comunale. Per ciò, ci sembrò incomprensibile la scelta di economia e commercio all’Università, ma che in ogni caso intraprese e terminò senza difficoltà. Ciò lo portò a partecipare alla Commissione tributaria di Macerata e al Collegio sindacale della Cassa di risparmio della provincia, insieme al prof. Alfonso Donadio e ad Alberto Landi, dal 1986 al 1993, quando la banca si trasformò in Banca Carima Spa. Fautore di semplicità e snellezza operativa, criticò le scelte di banca e fondazione per organi sociali inefficaci. Sempre pronto allo scherzo e al riso, purché di buon gusto e livello elevato, ricordo di lui alcuni episodi. Volendo fare un giorno di assenza dalla scuola, passammo un pomeriggio ad inventarci una motivazione. Dopo lo sciopero ci attribuirono inesistenti finalità politiche. Con Aldo replicammo con un manifesto in latino, affermando che l’unica motivazione era quella di non andare a scuola. Dopo il diploma, la sera del 30 settembre 1964 in un gruppetto murammo la porta della scuola e la mattina dopo gli alunni furono costretti a entrare dalla scuola elementare adiacente. Sui muri dei sonetti, buona parte scritti proprio da Aldo, rivolti ai prof". "Ci eravamo sentiti qualche giorno fa e mi aveva promesso che mi avrebbe fatto un intervento in un quaderno di ricordi di allora – dice Capodaglio –, leggendo il quale si era commosso fino alle lacrime".

c. g.