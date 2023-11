Quanti ricordi dei vecchi tempi: ecco il libro ’Li pensieri mia’

La Civitanova di un tempo, quella viva nei ricordi e nella nostalgia del passato, rappresentata nel libro ‘Li pensieri mia, pensieri dettati dal mio cuore’ scritto da Bruno Francinella (nella foto). Una emozionante e divertente raccolta di poesie dialettali che raccontano un mondo di tanti anni fa, quello di generazioni di civitanovesi veraci, schietti, il mondo di via Shangai, le storie di una comunità dall’animo fieramente pesciarolo. La presentazione del libro si è tenuta presso il Caffè del Teatro Cerolini, a Civitanova Alta, e la pubblicazione è stata curata dal Centro Studi Civitanovese, rappresentata nell’occasione dal presidente Alvise Manni, e dall’Archeoclub Italia della sezione di Civitanova, rappresentata dalla presidente Anna Maria Vecchiarelli. È stata una occasione per ripercorrere gli spazi della memoria, con la incontenibile verve di Bruno Francinella, un civitanovese istrionico, follemente innamorato della sua città, e con un talento per il bel canto e anche per la poesia in vernacolo con cui riesce a far rivivere atmosfere ormai inghiottite dalla modernità.