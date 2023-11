Quanto contano le pratiche agricole. Un incontro formativo e d’istruzione

Buone pratiche agricole, un incontro formativo e di confronto per i treiesi e non solo. L’appuntamento è in programma per oggi alle 18.30 ed è rivolto a tutta la cittadinanza e non solo, nell’aula multimediale in via Cavour 2. Sarà illustrato il regolamento di polizia rurale e il regime di condizionalità affinché gli impegni prescritti per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente possano essere acquisiti come un’opportunità di sviluppo e di ottimizzazione delle pratiche agricole e di salvaguardia del patrimonio rurale. "Il miglioramento stradale delle reti viarie minori, attuato da questa amministrazione – spiega il sindaco Franco Capponi – si pone come misura incentivante dello sviluppo rurale, ma impone anche la previsione di misure di compensazione del rischio idrogeologico più stringenti, impedendo che le arature e le coltivazioni dei fondi rurali, posti a confine della rete viaria, non avvengano a ridosso del piano viabile, esigenza che ha imposto la revisione del dimensionamento delle fasce di rispetto stradale. Nel corso dei mesi estivi, la rete viaria rurale è stata interessata da intensi quanto improvvisi episodi temporaleschi con compromissione delle infrastrutture stradali e degli equilibri ambientali che incidono negativamente sulla viabilità comunale e sull’economia di zona, determinando un concreto pregiudizio all’incolumità delle persone".

g. g.