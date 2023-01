Quanto è bello ascoltare la lirica: crescono gli appassionati baby

Anche per il 2023 è pronto a partire il percorso formativo ’Lo Sferisterio a scuola’, realizzato dall’Associazione Arena Sferisterio con il Comune e le scuole, che scelgono di partecipare in numero sempre crescente. Il percorso prevede una parte di lavoro in classe e poi, fra maggio e giugno, gli spettacoli del ’Macerata Opera Family’, che l’anno scorso ha avuto 6mila spettatori. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado prosegue la collaborazione con AsLiCo, mentre per le altre fasce d’età l’Associazione Arena Sferisterio ha deciso di affidarsi alla Scuola civica di musica Scodanibbio e alla compagnia teatrale Valenti di Treia. "Il Macerata Opera Family è un unicum nel panorama nazionale – ha detto il presidente dell’Associazione, Sandro Parcaroli – e i suoi punti di forza stanno nel luogo in cui accogliamo i bambini, lo Sferisterio, e nella volontà di stimolare una sempre maggiore interazione tra opera e mondo dei più piccoli". "È un dovere per noi adulti mettere a disposizione opportunità come il progetto ’Lo Sferisterio a scuola’ – prosegue l’assessore Katiuscia Cassetta –. Un progetto che arricchisce una comunità, ma soprattutto facilita la crescita culturale, intellettiva e affettiva di tanti bambini". Per i piccoli degli asili nido (da 0 a 3 anni) l’appuntamento è con il progetto proposto da Valentina Verzola – violoncellista e didatta della Scuola di musica Scodanibbio – che coinvolgerà anche i genitori e gli educatori in una serie di laboratori nei nidi. Per i bambini delle materne (dai 3 ai 5 anni) è in programma "La storia di Babar il piccolo elefante" di Francis Poulenc, realizzato dalla Scuola di musica Scodanibbio. Gli spettacoli andranno in scena allo Sferisterio dal 29 maggio al primo giugno. Per gli studenti delle elementari e medie (dai 6 ai 14 anni) sabato 10 e domenica 11 giugno allo Sferisterio è in programma ’Flauto magico. Il suono della pace’, realizzato e promosso a livello internazionale da AsLiCo con Opéra Grand Avignon, Opéra de Rouen e Bregenzer Festspiele. Gli studenti delle superiori saranno coinvolti in ’Carmen MOF - My Original Feelings’, progetto della Compagnia Valenti di Treia, firmato da Francesco Facciolli e Fabio Macedoni. Ci saranno reading di poesie, rappresentazioni teatrali, opere pittoriche o costumi teatrali, video, menù a tema, balletti o applicazioni informatiche: una mostra agli Antichi Forni per i lavori non performativi, mentre il 25 e il 26 maggio il teatro Lauro Rossi ospiterà le performance. Scuole e insegnanti saranno invitati a partecipare alle presentazioni. Per ulteriori informazioni si può scrivere a [email protected] o contattare Paola Pierucci allo 0733261334.