Quanto è difficile andare al canile di Recanati: buche e crateri lungo la strada

La strada di campagna che, poco prima di arrivare a Montefiore di Recanati, conduce al canile comunale è impraticabile. Non è un modo di dire per denunciare la solita strada dissestata e piena di buche. No, è davvero impraticabile e non si comprende come chi vi lavora, compresi i volontari, possa ogni giorno percorrerla. "Era un po’ che non andavo in canile – afferma Laura Raccosta, referente provinciale dell’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) – e l’’occasione è stata quando ho portato un po’ di coperte. Recanati ha un canile che è un gioiello, ma la strada per arrivarci non si può chiamare strada. Un disastro, non dico buche, ma canyon. Come pensate di incentivare le adozioni se ci si arriva solo con l’elicottero? Immagino, anche, come si riducano le macchine delle povere criste che ci lavorano, o ci fanno volontariato. Davvero vergognoso". La cosa crea ancora più sconcerto perché è di questi giorni la decisione del dirigente dell’ufficio tecnico di utilizzare 2.000 euro, donate da un cittadino che vuole rimanere anonimo, a favore del canile per comprare tre nuovi box perché alcuni sono vecchi e ormai usurati dal tempo. Ma alla strada chi ci pensa? È possibile che il Comune non abbia i soldi per sistemare una via che serve una realtà così importante dato che raccoglie anche cani dei Comuni vicini? Come pensa di rendere possibile far partecipare, infine, le persone all’iniziativa dal titolo "Mondo Parallelo", dedicata all’analisi della comunicazione dei cani, che si svolgerà domenica 27 proprio nella sede del canile di Montefiore.

Asterio Tubaldi