Quaranta assunzioni nell’Ast di Macerata

Sono una quarantina le nuove assunzioni, di personale amministrativo e tecnico, da parte dell’Ast di Macerata. Sono state nominate le commissioni per effettuare la selezione per assumere 12 coadiutori amministrativi, 13 operatori tecnici videoterminalisti, 4 operatori tecnici magazzinieri, 8 operatori tecnici addetti all’accoglienza, 2 operatori tecnici autisti. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato, spesso per rimpiazzare persone collocate a riposo. E stanno per essere espletati a livello regionale i concorsi per assumere 27 nuovi medici, 20 dei quali per l’Ast di Ancona. Tra gli specialisti che saranno assunti, ci sono anche neuropsichiatri infantili da destinare alle Umee - Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva - che si occupano della presa in carico dei bambini e dei ragazzi fino ai 18 anni d’età con disabilità e disturbi del neurosviluppo, e di attività di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi e d’integrazione. Nel dettaglio, i concorsi riguardano per l’Ast di Ancona 2 posti da Oncologo, 3 per Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza, 1 di Neurologia, 1 di Neuropsichiatria Infantile, 1 di Cardiologia, 2 per Malattie Metaboliche e Diabetologia, 2 di Nefrologia, 1 per Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambiti di Lavoro, 2 per Dermatologia e Venereologia, 2 per Radiodiagnostica, 3 di Medicina Fisica e Riabilitazione; per l’Ast di Macerata 1 Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, 1 di Radiodiagnostica, 2 per Medicina Interna e 2 Cardiologi; per l’Inrca 1 posto di Dirigente Medico in Endocrinologia e Malattie Metaboliche. "Grazie ai medici che verranno assunti, alle nuove tecnologie, e alle dotazioni acquisite con i fondi Pnrr – ha sottolineato l’assessore regionale Saltamartini (nella foto) - aumenteremo le prestazioni erogate ai cittadini e renderemo più efficiente il Servizio sanitario regionale".