Quaranta farmacie dei servizi in provincia

Il ruolo della farmacia nella riorganizzazione territoriale del sistema sanitario è al centro della sperimentazione della farmacia dei servizi, che dalla prima decade di giugno è attiva nelle Marche. Federfarma Marche e Assofarm hanno accolto con spirito di collaborazione la volontà della Regione, che ha favorito l’avvio di questo servizio ai cittadini. Sono 293, diffuse in tutto il territorio regionale, le farmacie che stanno sperimentando i nuovi servizi. La sperimentazione durerà fino a fine anno, per porre le basi di un nuovo modello di farmacia di comunità, primo presidio sanitario di prossimità. "Sono circa 40 le farmacie della provincia che hanno aderito alla sperimentazione, un nuovo impegno per i farmacisti fatto di professionalità e attenzione al cittadino – precisa Ida Kaczmarek, presidentessa di Federfarma Macerata –. La farmacia così intesa è basilare per le aree interne di una regione come la nostra, in cui molte località dell’entroterra sono distanti dai poli ospedalieri". La sperimentazione è stata preceduta da un momento formativo, predisposto dagli Ordini professionali con la Fondazione Cannavò; da qualche giorno i cittadini stanno iniziando a conoscere i nuovi servizi. "Così – prosegue Marco Meconi, referente per Federfarma Marche – nel percorso che porta i marchigiani a vivere la sperimentazione, l’attenzione sarà rivolta prevalentemente al cittadino fragile e anziano oppure al paziente cronico".