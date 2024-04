Quaranta finalisti aspirano a vincere il premio lirico ’Anita Cerquetti’

Oltre quaranta candidati provenienti da tredici paesi quali Russia, Ucraina, Australia, Cina, Giappone, Messico, Spagna, Kazakistan, Grecia, Georgia, Corea del Sud, Israele ed Italia, si sfideranno nel nome del grande soprano di Montecosaro, Anita Cerquetti, considerata tra i più grandi soprano verdiani. La competizione si terrà da venerdì a domenica al Teatro delle Logge di Montecosaro.

"Il concorso ha portato negli anni un valore alla nostra città - ha detto il sindaco Reano Malaisi -, l’ha fatta conoscere soprattutto ai tanti che l’hanno potuta visitare vivendo qualche giorno a Montecosaro nei giorni del concorso. Questo evento è importante perché dona a noi montecosaresi un senso di orgoglio e di appartenenza che ci lega ancora di più alle nostre radici grazie ai grandi successi di Anita nel mondo".

"Siamo arrivati alla quattordicesima edizione - ha evidenziato il direttore artistico Alfredo Sorichetti - e vogliamo continuare a donare opportunità. Lo spirito del concorso è proprio questo: offrire reali possibilità per iniziare una carriera, come ha fatto proprio Anita Cerquetti dopo aver vinto nel 1951 il concorso di Spoleto".

Ad offrire queste opportunità saranno anche i giurati di questa quattordicesima edizione che sono a capo di importanti teatri nazionali d’opera come quello di Astana in Kazakistan, a Skopje in Macedonia, ad Hong Kong, oltre a teatri italiani. La presidente della giuria anche quest’anno sarà il celebre soprano Inès Salazar, cittadina onoraria di Montecosaro. Intanto sono aperte le prenotazioni per partecipare alla finale in forma di concerto pubblico che si terrà domenica alle ore 17 al Teatro delle Logge. L’ingresso è libero; consigliata la prenotazione dei posti al numero di cellulare 328.6173579. Il concorso è promosso dal Comune di Montecosaro, da Marche all’Opera, dall’Accademia Anita Cerquetti e dai Club Rotary, Lions Host e Cluana di Civitanova Marche.