Quaranta grammi di hashish in casa, denunciati due ragazzi

Quaranta grammi di hashish, un bilancino di precisione e denaro in contanti hanno fatto finire nei guai due ragazzi di Matelica. Domenica sera, i carabinieri della Stazione cittadina hanno fatto alcuni controlli su strada. Nel corso di uno di questi, hanno fermato un 22enne e un 24enne del posto che erano in auto. Vedendoli nervosi, i militari hanno fatto una verifica un po’ più approfondita e così hanno trovato uno spinello già confezionato e qualche grammo di hashish. A quel punto i carabinieri hanno deciso di fare anche una perquisizione domiciliare. E i sospetti si sono rivelati fondati, perché nelle abitazioni dei due matelicesi sono stati trovati in totale 40 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione e denaro in contanti, ritenuto il ricavato dell’attività illecita. Sia lo stupefacente che il resto del materiale sono stati messi sotto sequestro, e per i due ragazzi sono partite le denunce alla procura per il reato di spaccio. L’operazione di domenica scorsa conferma l’impegno costante profuso da parte dell’Arma per la prevenzione del consumo di stupefacenti e la repressione del reato di spaccio. Attraverso controlli sul territorio e indagini mirate i militari fanno da argine a un fenomeno che, purtroppo, colpisce troppi giovani e giovanissimi.