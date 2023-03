Quaranta loculi da assegnare

Sono aperte le prenotazioni per l’assegnazione di 40 loculi, nel cimitero di Mogliano. Il Comune ha pubblicato un avviso per la concessione; per avere informazioni e per la presentazione delle istanze, i richiedenti possono rivolgersi all’ufficio cimiteriale in via Adriani 6, nei seguenti orari di sportello: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì: dalle 15 alle 18. La concessione avrà ad oggetto massimo un loculo a favore di ogni richiedente in vita e può estendersi a massimo due loculi adiacenti per ogni richiedente, se disponibili, di cui uno da destinare a coniuge o convivente.