Quaranta milioni di aiuti alle aziende agricole. Pubblicata la graduatoria

Ben 458 aziende agricole marchigiane riceveranno un sostegno concreto per realizzare progetti di ammodernamento e sostenibilità, grazie ai 40 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Marche. È stata pubblicata la graduatoria regionale relativa al pacchetto di interventi per gli investimenti produttivi agricoli mirati a rafforzare la competitività, migliorare la sostenibilità ambientale e promuovere il benessere animale. Le misure rientrano nel Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Regione Marche. Nello specifico, una misura è volta ad aumentare l’efficienza e la redditività delle aziende agricole, l’altra a favorire investimenti rispettosi dell’ambiente e il benessere animale. Grazie all’incremento della dotazione finanziaria deciso dall’assessorato all’Agricoltura, pari a 12 milioni di euro aggiuntivi, il budget complessivo del pacchetto è salito a 40 milioni. Questo ha permesso di coprire quasi tutte le domande ammissibili, attivando investimenti per un valore complessivo di circa 85 milioni di euro, grazie al meccanismo del cofinanziamento. "L’agricoltura marchigiana si conferma protagonista dello sviluppo economico e sostenibile della nostra regione", ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini (foto).