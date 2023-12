Quaranta quadri intorno all’albero e stella vivente con i pittori per la pace

Quaranta opere pittoriche saranno collocate ai lati dell’albero di piazza XX Settembre, sopra due stelle rosse di tessuto adornate dalle luci natalizie. Poi, i pittori si stringeranno per mano, in segno di pace, formando una stella vivente. Queste le idee che verranno realizzate oggi, in occasione dell’iniziativa ‘Una notte di Natale dipinta a colori’ a cura di Daria Castelli (con il patrocinio del Comune), che per l’occasione dipingerà dal vivo. "Sopra ogni stella – spiega – ci saranno circa venti quadri realizzati con tecnica mista, tra cui ritratti, animali e soggetti astratti. Ad esporre saranno Artemio Stortoni, Melita, Franca Forani, Janna Polienko e Viviana Romagnani". La manifestazione avrà inizio alle 9.30 e terminerà alle 20. Saranno presenti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere Gianluca Crocetti. "A fine serata - conclude Daria Castelli -, gli artisti si terranno per mano, formando una stella vivente come simbolo della pace nel mondo e di rifiuto ad ogni tipo di violenza".

f. r.