Quartiere Madonnetta, ok alla ricostruzione

Fuori l’ordinanza speciale per Pioraco che regolamenta la ricostruzione del quartiere Madonnetta. "Un lavoro di squadra riuscito, grazie alla collaborazione di cittadini e istituzioni", spiega il sindaco Matteo Cicconi. "Per gli interventi relativi a demolizioni, realizzazione degli immobili Erap e opere di urbanizzazione è stato stanziato un importo (presunto) di spesa pari a 7.997.782 euro. Come idonei a svolgere le funzioni di soggetto attuatore sono stati individuati il Comune, Usr ed Erap".