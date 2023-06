Quasi 11mila euro per il Salesi

Successo per la tredicesima edizione di 2 Wheels 4 Benefit (organizzata dall’omonima associazione), la raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Domenica tantissimi motociclisti sono partiti da Petriolo alla volta del capoluogo per consegnare e donare alla Fondazione dell’ospedale Salesi onlus un assegno da 10.800 euro. L’associazione petriolese ringrazia per l’aiuto nello svolgimento del corteo tutte le moto staffette; per il supporto la Protezione civile e la Croce Rossa di Petriolo, i carabinieri di Mogliano e Macerata, i Comuni di Petriolo e Ancona, i carabinieri in congedo e la Polizia municipale di Ancona. E ancora, un ringraziamento a Carlo del Bar Centrale di Petriolo, Paolo e Graziana del Bar Luna. E a tutti i gruppi motociclisti che hanno partecipato: Malkavian, Motoclub dell’Urbe, Moto Ducali, Motoclub Montecassiano, Motoclub Morrovalle, Angeli di Macerata, Motoclub Paci, Motoclub Tolentino, HOG, Black Scorpions, FBR, Black Devils, Hadria Biker, Dog’n’pillar, Scellerati, Biker Cave, Riders Douhet, Motoclub San Marco.