Quasi 2 milioni sulle strade di Morrovalle: variazioni al bilancio

Via libera a variazioni e bilancio consolidato nell’ultimo Consiglio comunale che si è tenuto all’auditorium Borgo Marconi. Durante la seduta è stata quindi approvata una corposa variazione al bilancio di previsione 2023-2025 (minoranza astenuta) che si aggira, sia in entrata che in uscita, intorno a 1,7 milioni di euro, cifra in larga parte destinata al secondo stralcio della messa in sicurezza della strada Folgaretti, il quale sarà possibile grazie a un contributo statale da poco più di 1,5 milioni di euro. Tra le altre voci inerenti all’argomento discusso, risultano poi l’impegno di 60 mila euro, reso disponibile attraverso l’avanzo di amministrazione, per il potenziale acquisto di un terreno al Pincio e 20 mila euro di contributo dalla Fondazione Carima per il rifacimento dell’impianto audio-video dell’auditorium.

Un altro punto all’ordine del giorno ha riguardato l’ok a maggioranza, con il no dell’opposizione, in merito al bilancio consolidato dell’esercizio 2022, ossia la definizione dei conti di tutte le società partecipate del Comune. Il risultato d’esercizio del gruppo ha evidenziato un attivo che sfiora i 69 mila euro. Nel corso dell’assise è stata inoltre ratificata con voto unanime la delibera di giunta numero 130 del 28 agosto scorso, un documento con il quale veniva introitato il contributo da 84 mila euro destinato alla realizzazione di impianti di ventilazione meccanica all’interno della scuola media "Canale" e della scuola per l’infanzia "Giovanni XXIII".

Diego Pierluigi