Quasi 200 tifosi della Fermana al derby contro la Civitanovese: alta tensione sugli spalti

Quasi duecento tifosi della Fermana raggiungeranno il Polisportivo per il derby contro la Civitanovese. Ieri sera è terminata la prevendita per i supporters gialloblù e sono stati acquistati 198 biglietti per il settore ospiti.

La prevendita è obbligatoria anche per i locali, ma ci sarà tempo fino alle 12 di oggi per comprare il tagliando: lo si potrà fare al bar La Ternana; alla Bocciofila La pineta; al "Tiro a volo Clauna; alla ricevitoria Lucky Point (corso Vittorio Emanuele 25); alla Tabaccheria Frenquelli (corso Garibaldi 36), oppure online sul circuito Ciaotickets.com. I botteghini del Polisportivo resteranno chiusi.

Sugli spalti la partita è ad alta tensione, le due tifoserie sono divise da un’accesa rivalità. L’accesso alla gara è stato vietato ai residenti della provincia di Ascoli, probabilmente per escludere i tifosi della Sambenedettese, gemellati con i civitanovesi e nemici dei fermani (Termoli-Samb di oggi si gioca a porte chiuse).