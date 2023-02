"Quasi amici" in scena al Vaccaj Sul palco la coppia Ghini-Ruffini

Massimo Ghini e Paolo Ruffini sono i protagonisti di "Quasi amici", in scena domani sera alle 21.15 al Vaccaj di Tolentino. Lo spettacolo è costruito sull’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, ma che insieme troveranno il modo di cambiare le loro vite e di aiutarsi davvero. È la trasposizione teatrale della straordinaria commedia cinematografica francese del 2011 diretta a quattro mani dai registi Olivier Nakache e Eric Toledano. "Un uomo molto agiato, ricco, intelligente che vive di cultura, che conquista e soddisfa il proprio ego narcisistico con il cervello più che con il corpo. Un uomo a cui il destino ha voluto, per contrappasso, relegare a solo cervello, lasciandolo tetraplegico in seguito ad un incidente di parapendio – spiegano gli organizzatori –. E un altro uomo che entra ed esce di galera, svelto, con una sua intelligenza vivace e una cultura fatta sulla strada. Un uomo che preferisce porre il suo istinto davanti a tutto, privandosi della carica del suo cervello che avrebbe potuto essere per lui determinante. Questi due uomini così diversi si incontrano per caso e lo stesso caso farà sì che diventino uno per l’altro indissolubili. Tratto da una storia vera, ’Quasi amici’ riesce a mantenere vivo l’interesse dello spettatore". Anche grazie ai numerosi momenti comici. La brillante coppia Ghini-Ruffini e l’ambientazione made in Italy faranno rivivere con emozione una vicenda che ha segnato l’immaginario, cambiando molti stereotipi sulla diversità. Ed è già sold out, così come le altre due date delle Marche, questa sera al teatro La Nuova Fenice di Osimo e giovedì a La Fenice di Senigallia.