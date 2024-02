Quasi azzerati i contagi da Covid. La pandemia ormai è archiviata

Nelle prime due settimane di febbraio in provincia di Macerata sono stati rilevati solo tre nuovi contagi da Covid-19, uno dei quali negli ultimi sette giorni: davvero pochi rispetto ai 100 dell’intero mese di gennaio, e praticamente azzerati in confronto ai 981 di dicembre. Certo le anomale temperature di questo inverno hanno fatto la loro parte, ed è anche vero che il Sars Cov 2 sembra essere stato sovrastato dal virus dell’influenza di stagione (quest’anno molto più aggressiva).

Insomma, anche se i dati regionali indicano ancora due decessi correlati al Covid, pur con tutte le cautele possibili, anche in relazione alla situazione di inizio 2023, pare proprio che stavolta ne siamo fuori. I dati maceratesi, del resto, si inseriscono in una tendenza generale che non lascia più dubbi. Nelle Marche l’incidenza è di 1,5 casi ogni 100mila abitanti, si contano in tutto dieci ricoverati, la metà rispetto ad una settimana fa, uno solo dei quali in terapia intensiva. Nel mese di gennaio i nuovi contagi sono stati 891, 5.870 in meno rispetto ai 6.761 del gennaio 2023, in questa prima parte di febbraio sono 72, l’anno scorso quelli rilevati nell’intero mese furono 2.257. Un quadro che induce serenità, anche se sullo sfondo l’impatto della pandemia resta in tutta la sua drammaticità. Da marzo 2020 a oggi, infatti, nella nostra regione sono state infettate dal virus 736.919 persone, in pratica un marchigiano su due, e ci sono stati 4.556 morti (2.496 uomini e 2.060 donne). In provincia il numero dei contagiati è di 146.173: anche in questo caso, considerati gli attuali 303mila residenti, siamo vicini alla metà della popolazione colpita dal virus. I morti, invece, sono stati 815.

Senza dimenticare lo sforzo sovrumano che questa ha imposto agli operatori della sanità, medici e infermieri in testa, e agli effetti che le misure restrittive hanno prodotto sulle nostre abitudini e non solo, solo una parte dei quali sarebbe già emersa (il riferimento, in particolare, è all’impennata di casi di disagio psichico). E senza dimenticare le buone norme i condotta in termini di igiene che abbiamo acquisito e che faremmo bene a mantenere.

f. v.