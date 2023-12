Quasi mezzo chilo di eroina in casa: arrestato il pusher del centro

Macerata, 16 dicembre 2023 – Spaccio di eroina in centro a Macerata: arrestato uno spacciatore nigeriano di 43 anni. Dopo una serie di indagini della Squadra Mobile, l’uomo è stato intercettato ieri mattina dai poliziotti in borghese.

Durante la perquisizione dell’appartamento dove l’uomo viveva, sono spuntati in camera da letto 41 ovuli e 15 palline di eroina (pronti per lo spaccio), per un totale di 460 grammi. Rivenuti 320 euro in contanti, materiale per il confezionamento della droga, quattro telefonini, otto sim card e quattro tessere bancomat.

Al termine degli accertamenti, il 43enne (disoccupato e incensurato, residente a Benevento ma stabilitosi da tempo a Macerata) è stato arrestato e portato in carcere a Montacuto.