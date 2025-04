"Quasi ogni giorno uccisa una donna"

"Con queste passeggiate rumorose vogliamo dimostrare che il problema dei femminicidi non è di secondo piano, ma estremamente importante – sono le parole della studentessa Maria Letizia Montanini, presente tra i manifestanti di Officina –. Quasi ogni giorno una donna muore per mano di un uomo, anche solo perché decide di rifiutarlo. Oltre a questo, è terrificante che questo tipo di manifestazioni vengano spesso sottovalutate, perché sono importanti per dimostrare la nostra presenza e attenzione nei confronti di un problema che riguarda tutti, donne e uomini indistintamente, e persone di ogni età".