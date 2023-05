Quasi quattromila cessioni di droga: arrestato

Accusato di oltre 3.900 episodi di spaccio di cocaina ed eroina, che i clienti compravano e consumavano direttamente nel suo appartamento, è finito in carcere Alessandro Parente, 49enne maceratese già arrestato in passato per la stessa accusa. Le indagini dei carabinieri erano partite l’anno scorso, in seguito alle overdose che si erano registrate in città, e avrebbero permesso di ricostruire un’attività iniziata nel 2016 e portata avanti nel corso degli anni. Lunedì mattina i militari della Stazione di Macerata hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere (a destra una foto d’archivio) per il 49enne, chiesta dal sostituto procuratore Enrico Barbieri dal giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi. Lo scorso anno in provincia si sono registrati diversi casi di overdose. Per questo i carabinieri della Compagnia di Macerata hanno deciso di intensificare i servizi per il controllo dei luoghi sensibili e degradati, e per il contrasto dello spaccio di droga. Di pari passo i vari reparti dell’Arma hanno potenziato le attività info-investigative per identificare gli spacciatori. In particolare il 22 marzo una maceratese 21enne fu soccorsa in overdose, e per fortuna salvata. Da allora i carabinieri della Stazione di Macerata hanno iniziato a scandagliare gli ambienti dei tossicodipendenti e degli spacciatori, e così sarebbero arrivati a chi avrebbe rifornito diversi soggetti in città. A quel punto sono iniziati i servizi di osservazione, controllo e pedinamento, durante i quali il 49enne è stato visto avere contatti con diversi assuntori abituali di droga. Da quanto emerso, Parente avrebbe accolto i clienti in casa, in via Manzoni, permettendo anche loro di assumere eroina e cocaina direttamente lì, per ridurre i rischi. I carabinieri accusano il maceratese di una intensa attività di spaccio, avvenuta dal 2016 al febbraio scorso. Si parla di quasi 900 grammi di cocaina e un chilo e duecento grammi di eroina, con un profitto illecito stimato a oltre 160mila euro. Parente è stato portato in carcere a Montacuto e domani, difeso dall’avvocato Luca Froldi, per lui ci sarà l’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale potrà respingere l’accusa e dare la sua versione dei fatti. Come previsto dalla riforma Cartabia, Parente e il difensore si collegheranno dal carcere in videoconferenza con il tribunale, per l’udienza.