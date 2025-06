Quasi sedicimila presenze, "Sferisterio a Scuola" fa il pieno di bambini

Quasi sedicimila presenze complessive, 1.100 docenti coinvolti, due produzioni al teatro Lauro Rossi e allo Sferisterio e una data eccezionalmente aperta al pubblico extrascolastico: è questo il bilancio finale del progetto "Lo Sferisterio a Scuola 2025", che tornerà con una nuova edizione nella prima metà di giugno 2026. Nata nel 2018 e approdata nell’Arena maceratese nel 2021, l’iniziativa è diventata punto di riferimento per bambini, insegnanti e famiglie, un’opportunità di entrare in contatto con il mondo dell’opera e dello spettacolo nello splendido monumento cittadino grazie alla collaborazione con AsLiCo, al sostegno del Comune di Macerata e ai Children Partners (Giessegi Industria Mobili S.P.A, Astea Energia - Gruppo SGR, Clementoni Spa, Naturneed Srl). Essenziale la partecipazione dei Pueri Cantores Zamberletti di Macerata con il maestro del coro Gian Luca Paolucci, esibitisi nella data aperta del 14 giugno scorso.

L’assessore alla Cultura e all’Istruzione, Katiuscia Cassetta, sottolinea: "Nell’ampio universo del Macerata Opera Festival non è un segreto quanto mi stia a cuore il progetto dedicato alle scuole. Mi preme ringraziare il main sponsor di questo particolarissimo e vincente progetto, quella Giessegi Industrie Mobili Spa che incarna i valori del settore manifatturiero italiano nella sua dimensione familiare e umana, grazie all’ingegnere Gabriele Miccini e al figlio Federico. È proprio quest’anima di qualità, sensibilità sociale, attenzione alla famiglia e amore per il territorio che ci distingue dal resto del mondo e che vogliamo tutelare insieme ai nostri Children Partner. Con loro il mio ringraziamento va anche agli altri sostenitori del progetto – conclude Cassetta –, Clementoni, Astea Energia e Naturneed, anch’essi impegnati per la corretta crescita intellettuale delle future generazioni".

Martina Di Marco