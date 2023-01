Quasi tremila donazioni per l’Avis nel 2022

di Francesco Rossetti

Sangue e plasma, nel 2022 in città è stata raggiunta la quota delle 2.825 donazioni. Sono i numeri dell’Avis, che raccontano una realtà solidale e che rientrano nell’ambito delle 101.000 donazioni effettuate in tutta la regione. Parliamo, nello specifico, di 2.176 contributi per il sangue e 649 per il plasma. Dati che fanno registrare un lieve aumento rispetto al 2021, quando la cifra fu 2.812. Una media di 1,9 donazioni pro capite, significa che mediamente un donatore si reca al piano terra dell’ospedale cittadino (centro trasfusioni, ndr) poco meno di due volte l’anno e il numero varia anche a seconda del tipo della donazione. Per il sangue, infatti, ci si può sottoporre a quattro donazioni l’anno, l’una a distanza di almeno tre mesi dalla precedente, mentre per il plasma c’è la possibilità di effettuarla una volta al mese. E a fare il punto è il presidente dell’associazione con sede in via Buozzi, Chiara Cesaretti. "All’Avis di Civitanova – spiega – ci sono 1.498 soci. Tra questi, 1.480 sono donatori, i restanti 18 sono soci collaboratori. La differenza? I primi – specifica – sono coloro che donano il sangue o il plasma, i secondi sono persone che per sopraggiunti limiti di età o per altri motivi non possono donare, ma vogliono continuare a darci una mano attraverso il volontariato e il supporto alle nostre attività". Infatti, si può donare dai 18 ai 65 anni, chi donatore non è mai stato non può farlo passati i 60 anni. Ma tra loro c’è chi ha superato le 100 donazioni. Da ultimo, nel 2023, Enrico Luciani ha raggiunto quota 50, mentre tra i nuovi giovani donatori ecco Samuele Cerolini.

Il Ministero della Salute ha specificato che servono da 2 a 10 sacche di globuli rossi per curare un ferito grave in un incidente, fino a 10 sacche di globuli rossi per un trapianto di cuore, fino a 40 per un trapianto di fegato, da 30 a 50 sacche di globuli rossi per garantire una vita normale a un talassemico e 1.200 donazioni di plasma per produrre i medicinali necessari per il trattamento di un paziente emofiliaco. Infine, 130 donazioni di plasma trattare un paziente affetto da immunodeficienza primitiva. Il centro trasfusionale di Civitanova ha così comunicato i dati relativi alle necessità: nel report aggiornato lo scorso 8 gennaio, l’emergenza – definita una "gravissima carenza" – riguarda il gruppo AB, sia positivo che negativo. Mentre si giudica "stabile" la disponibilità per quanto concerne il gruppo 0 positivo. "Fragile", vale a dire con "leggera carenza" lo 0 negativo, idem per il gruppo A positivo, mentre "urgente", cioè con "grave carenza", il gruppo A negativo. Infine, il gruppo B: "stabile" il positivo, "fragile" il negativo.