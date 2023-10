Quattordici ’Ciceroni’ nelle giornate Fai

Sono state 14 le studentesse del Classico di Recanati che hanno partecipato all’attività di Apprendisti Ciceroni durante le Giornate Fai d’Autunno all’Orto del Colle dell’Infinito. Le ragazze hanno accompagnato i visitatori alla scoperta del luogo, caro al poeta Giacomo Leopardi, illustrando anche gli aspetti meno noti. La conoscenza storico-letteraria del giardino è stata integrata anche con iniziative legate alla tutela della biodiversità: una correlazione tra cultura e sostenibilità ambientale organizzata dallo staff Fai dell’Orto. Da anni il Liceo di Recanati collabora con il Fai in occasione di eventi di carattere nazionale. Ora la dirigente Annamaria Marcantonelli ha firmato una convenzione Pcto con il Fondo per l’Ambiente Italiano, in modo da rendere stabili nella didattica le attività di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali.